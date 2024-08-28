Медийная атака на SOCAR имеет признаки заказной кампании против бренда - исследование

На прошлой неделе сеть АЗС SOCAR оказалась в центре крупнейшей медийной атаки в СМИ и соцсетях. Сообщения в открытом доступе указывают на заказной характер кампании против бренда на украинском рынке топлива. Об этом УНН сообщает со ссылкой на исследование НефтеРынка.

Старт медийной атаки пришелся после победы ООО "Торговый дом Сокар Украина" в тендере на поставку 10 тыс. т дизтоплива "Укрзализныци" (19 июля 2024 г.) на 529 млн грн и заключения договора (6 августа 2024 г.).

Участники тендера на поставку 10 тыс. т ДТ для УЗ от 19.07.2024.

СМИ указали, что импортер получает топливо, произведенное из российской нефти. Ложное сообщение о сырье из рф тогда подхватили средства массовой информации, телеграм-каналы, facebook - было около 50 публикаций.

В целом это было не критично для репутационных рисков, указали в НефтеРынке.

Важно то, что ресурс ГП из трубы, которую СОКАР получает через ООО "ППЭК", не был задействован в поставках для железной дороги. Топливо для УЗ от СОКАРа заходило по другому направлению, преимущественно с Юга. Компания даже красит его за свой счет по требованию УЗ, прямо в дунайском порту.

Накануне следующего тендера УЗ СОКАР и обнародования результатов в период 16-19 августа подвергся новой волне критики. Сначала обвиняли в поставках "венгерского топлива из российской нефти", а после визита путина в Баку риторика изменилась на "путин-газпром-СОКАР".

Накануне объявления результатов тендера УЗ, визит Путина в Азербайджан стал подарком для заказчиков и исполнителей злослова против СОКАР" - заявил аналитик НефтеРынка Александр Сиренко.

По его словам, только сообщение на сайте "газпрома" о развитии отношений с SOCAR (азербайджанцы, в отличие от россиян, не пиарились на этом визите, о котором по сути попросила украинская сторона) стало основой для финальной и мощной третьей волны негатива против азербайджанского бизнеса в Украине.

"Мы исследовали, что до обеда 20 августа в соцсетях так называемые лидеры мнений призывали обходить сеть АЗС SOCAR, причем с текстом о бойкоте почти одновременно вышли несколько блогеров с большими охватами, то вечером и на следующий день были зафиксированы негативные и оскорбительные сообщения, в том числе о возможном поджоге заправок SOCAR", - рассказал Сиренко.

Участники тендера на поставку 10 тыс. т ДТ для УЗ от 14.08.2024

Как считают в НефтеРынке, именно одновременные появления одинаковых текстов в соцсетях говорит о заказном характере атаки на SOCAR. К тому же знакомые медийщики издания говорят о щедрых гонорарах за посты. "За короткое сообщение против Азербайджана и сети SOCAR один известный экс-гонщик получил $3 тыс. - хайпрайс!", - рассказал представитель рекламного агентства.

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По оценке НефтеРынка, с 19 по 21 августа в украинском интернет пространстве было около полутысячи упоминаний бренда SOCAR, из них 36% - facebook, 22% - X (twitter), 17% - telegram. Остальные - это youtube, tiktok и прочее.

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"К сожалению, медиа-киллерство - распространенная практика украинского рынка топлива, особенно, это касается компаний, которые имеют ритейл. В этом сегменте чистота бренда особенно чувствительная тема", - отметил Александр Сиренко.

Свежие примеры - нападения на "БРСМ-Нафта" из-за якобы некачественного топлива в 2021 году с показательным финалом (судебные дела продолжаются до сих пор). Уже во время войны - в 2023 году, как сообщается, была атака на сеть UPG: компанию ассоциировали в связях с белорусами. Тогда обвинения несущественно повлияли на бренд. Позже, через год трейдер выиграл суд против исполнителя - первоисточника медийной атаки - издания Obozrevatel, но по данным участников рынка компания могла заплатить за полтора года около 6 млн грн организатору нападения на UPG, опасаясь дальнейшего негатива.

Пока эффект организованного хейта против SOCAR не в пользу заказчика, зарабатывают исполнители и... сама сеть SOCAR. Щедрые хайпрайсы за посты прикормили ничтожеств из диванных войск (хотя, есть мнение, что самопровозглашенные эксперты злословили ради лайков и самолюбия), ООО "ТД СОКАР Украина" на следующей неделе заканчивает отгрузку дизтоплива железнодорожникам, а сама сеть не увидела снижения реализации топлива и даже зафиксировала рост выручки по магазинам 20-22 августа.

Главный вопрос, кому было выгодно заставить вызвать негатив к SOCAR - остается открытым, отмечают в НефтеРынке.

Но, очевидно, заказчик будет со временем разоблачен, учитывая тесные геополитические связи компании с украинской властью. Впрочем, для чистоты, прозрачности и цивилизованного развития рынка топлива в Украине крайне необходимо обнародование исполнителей, на которых, по предварительной оценке только на прошлой неделе потрачено более $30 тыс.