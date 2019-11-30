Медичний туризм: понад 50 лівійців незаконно залишилися в Україні

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Україні півсотні лівійців незаконно залишаються в Україні, які прибули до країни з метою лікування. Проте, деякі з них навіть не з’являлися у лікувальних закладах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

“Оперативні підрозділи Держприкордонслужби з Управлінням міграційного контролю Державної міграційної служби у Києві викрили численні порушення правил перебування в Україні громадянами Лівії”, — сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що іноземці прибували в Україну з метою лікування. Багато з них залишались значно довше встановленого терміну, нерідко з перетермінуванням до пів року. Деякі “хворі” навіть не з’являлися в лікувальних закладах.

Наразі правоохоронці встановили більше півсотні лівійців-порушників, які прибули в Україну з метою лікування. Зараз тривають активні заходи зі встановлення місць їх перебування. Днями на Київщині оперативникам вдалось викрити 13 іноземців. Цих іноземних громадян притягнуто до адміністративної відповідальності та стосовно них представниками міграційної служби прийнято рішення про примусове повернення до країни походження.

До адмінвідповідальності притягнуто також керівників двох приватних медичних закладів. Перевіряється питання щодо можливого функціонування каналу незаконної міграції під виглядом “медичного туризму”.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники затримали трьох алжирців

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