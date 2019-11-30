Медичний туризм: понад 50 лівійців незаконно залишилися в Україні

КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Україні півсотні лівійців незаконно залишаються в Україні, які прибули до країни з метою лікування. Проте, деякі з них навіть не з’являлися у лікувальних закладах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.