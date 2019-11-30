Медицинский туризм: более 50 ливийцев незаконно остались в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Украине полсотни ливийцев незаконно остаются в Украине, которые прибыли в страну с целью лечения. Однако, некоторые из них даже не появлялись в лечебных учреждениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Оперативные подразделения Госпогранслужбы с Управлением миграционного контроля Государственной миграционной службы в Киеве разоблачили многочисленные нарушения правил пребывания в Украине гражданами Ливии", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что иностранцы прибывали в Украину с целью лечения. Многие из них оставались значительно дольше установленного срока, нередко- до полугода. Некоторые "больные" даже не появлялись в лечебных учреждениях.
Правоохранители установили более полусотни ливийцев-нарушителей, которые прибыли в Украину с целью лечения. Сейчас идут активные мероприятия по установлению мест их пребывания. На днях в Киевской области оперативникам удалось разоблачить 13 иностранцев. Этих иностранных граждан привлечено к административной ответственности и по отношению к ним представителями миграционной службы принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.
К административной ответственности привлечено также руководителей двух частных медицинских учреждений. Проверяется вопрос о возможном функционировании канала незаконной миграции под видом "медицинского туризма".
Напомним, во Львовской области пограничники задержали трех алжирцев.