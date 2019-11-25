На Львівщині прикордонники затримали трьох алжирців
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Львівщині прикордонники затримали трьох нелегалів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
"Військовослужбовці Львівського загону затримали трьох іноземців, які мали намір потрапити до країн ЄС. Інформацію про появу чоловіків біля українсько-польського кордону повідомили прикордонникам відділення інспекторів "Рава-Руська" працівники оперативного підрозділу. Невдовзі незнайомці були затримані. Ними виявилися чоловіки неслов’янської зовнішності. Після співбесіди прикордонникам стало відомо, що це громадяни Алжиру, і що чоловіки мали намір в обхід пункту пропуску потрапити в одну з країн ЄС",- повідомили прикордонники.
Іноземців доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування порушення та прийняття правового рішення щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Нагадаємо, українці яхтою намагались переправити до Італії понад 70 нелегалів.