Медичні університети України співпрацюватимуть з університетами Європейського Союзу та Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українські заклади вищої медичної освіти налагоджують активне партнерство з університетами Європейського Союзу та Великої Британії відповідного профілю у рамках програми «Єднання університетів». Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, інформує УНН.
Деталі
Програма ініційована провідною британською компанією у сфері вищої освіти «Cormack Consultancy Group» у партнерстві з Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.
Така ініціатива має на меті не лише об’єднати зусилля українських та міжнародних ЗВМО, але і допомогти українським університетам знайти надійних партнерів, які підтримуватимуть зв’язок між студентством та академічною спільнотою у час військової агресії рф проти України. Наразі вже сформовано понад 80 пар таких університетів.
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«У цей важкий час боротьби України за свободу і незалежність, Міністерство охорони здоров’я висловлює вдячність нашим міжнародним партнерам за солідарність та співпрацю у різних напрямах, зокрема у налагодженні партнерства університетів. Завдяки такій ініціативі ми скеровуємо спільні зусилля на відновлення та розвиток українських ЗВО, на впровадження європейських практик якісної освіти та академічної доброчесності», - зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.
Окрім того, університети-партнери зможуть оперативно реагувати та адресно надавати необхідну підтримку конкретному закладу вищої освіти. Це допоможе поглибити інтерналізацію українських медичних закладів вищої освіти та пом’якшити прояв кризових явищ під час та після війни.
Доповнення
Представники України ведуть переговори про тісне співробітництво з найкращими світовими університетами.