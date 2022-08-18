Медицинские университеты Украины будут сотрудничать с университетами Европейского Союза и Великобритании

Детали

Программа инициирована ведущей британской компанией в сфере высшего образования «Cormack Consultancy Group» в партнерстве с Фондом Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, Министерством образования и науки Украины и Министерством здравоохранения Украины.

Такая инициатива имеет целью не только’объединить усилия украинских и международных ЗВМО, но и помочь украинским университетам найти надежных партнеров, которые будут поддерживать связь между студенчеством и академическим сообществом во время военной агрессии РФ против Украины. В настоящее время уже сформировано более 80 пар таких университетов.

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«В это тяжелое время борьбы Украины за свободу и независимость, Министерство здравоохранения’я выражаю признательность нашим международным партнерам за солидарность и сотрудничество по разным направлениям, в частности в налаживании партнерства университетов. Благодаря такой инициативе мы направляем совместные усилия на восстановление и развитие украинских ЗВО, на внедрение европейских практик качественного образования и академической добродетели», - отметила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Кроме того, университеты-партнеры смогут оперативно реагировать и оказывать необходимую поддержку конкретному учреждению высшего образования. Это поможет углубить интернализацию украинских медицинских учреждений высшего образования и помогать проявить кризисные явления во время и после войны.

Дополнение

Представители Украины ведут переговоры о тесном сотрудничестве с лучшими мировыми университетами.