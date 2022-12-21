Медіа-групи втратили в ціні 500 млрд дол. на тлі історичного падіння акцій - FT

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Посилення конкуренції та зростання витрат у поєднанні із затягуванням поясів споживачів та уповільненням нарощування реклами призвели до спаду у масштабах усієї галузі, зазначає видання.

"Медіа, які для інвесторів охоплюють широкий спектр діяльності від кіновиробництва до реклами та кабельного телебачення, були одними з найбільш постраждалих секторів у тому, що обіцяє стати найгіршим роком для світових акцій з часів фінансової кризи", - йдеться у статті.

"Це справжній шторм поганих новин, - сказав Майкл Натансон, медіа-аналітик SVB MoffettNathanson. - Я давно займаюся цим сектором і ніколи раніше не бачив такого поганого набору даних".

Як зазначено, акції Walt Disney, що впали приблизно на 45%, наближаються до свого найбільшого падіння у річному вимірі щонайменше з 1974 року. Останніми днями акції опинилися під великим тиском, оскільки надходження від довгоочікуваного сиквела "Аватара" у перші вихідні не виправдали деяких оцінок.

Акції Paramount Global цього року впали на 42%, а Netflix — на 52%, тоді як акції Warner Brothers Discovery впали на 63% з моменту свого створення цього року через об'єднання Discovery та WarnerMedia від AT&T.

Також повідомляється, що музичний провайдер Spotify впав на 69%, а виробник відео Roku — на 81%.

Стрімінгові компанії добре впоралися з початком пандемії, оскільки локдауни збільшили аудиторію, що призвело до зростання акцій у секторі під час буму на фондовому ринку у березні 2020 року. Але в той час, як керівники витрачали десятки мільярдів доларів на контент на стрімінгах, можливості перегляду розширилися, а вартість життя різко зросла, що спонукає сім'ї з обмеженими фінансовими можливостями "йти" або перемикатися між підписками, зазначає видання.

Індекс Dow Jones Media Titans, який відслідковує діяльність 30 найбільших світових медіакомпаній, цього року втратив 40%, а його загальна ринкова вартість скоротилася з 1,35 трлн до 808 млрд доларів.

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