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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Медіа-групи втратили в ціні 500 млрд дол. на тлі історичного падіння акцій - FT

Медіа-групи втратили в ціні 500 млрд дол. на тлі історичного падіння акцій - FT

Київ • УНН

 • 544590 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Цього року ринкова вартість найбільших світових медіакомпаній скоротилася на понад 500 мільярдів доларів, на тлі невдоволення інвесторів через революцію потокового мовлення, що викликала історичне зниження цін на акції в галузі, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Посилення конкуренції та зростання витрат у поєднанні із затягуванням поясів споживачів та уповільненням нарощування реклами призвели до спаду у масштабах усієї галузі, зазначає видання.

"Медіа, які для інвесторів охоплюють широкий спектр діяльності від кіновиробництва до реклами та кабельного телебачення, були одними з найбільш постраждалих секторів у тому, що обіцяє стати найгіршим роком для світових акцій з часів фінансової кризи", - йдеться у статті.

"Це справжній шторм поганих новин, - сказав Майкл Натансон, медіа-аналітик SVB MoffettNathanson. - Я давно займаюся цим сектором і ніколи раніше не бачив такого поганого набору даних".

Як зазначено, акції Walt Disney, що впали приблизно на 45%, наближаються до свого найбільшого падіння у річному вимірі щонайменше з 1974 року. Останніми днями акції опинилися під великим тиском, оскільки надходження від довгоочікуваного сиквела "Аватара" у перші вихідні не виправдали деяких оцінок.

Акції Paramount Global цього року впали на 42%, а Netflix — на 52%, тоді як акції Warner Brothers Discovery впали на 63% з моменту свого створення цього року через об'єднання Discovery та WarnerMedia від AT&T.

Також повідомляється, що музичний провайдер Spotify впав на 69%, а виробник відео Roku — на 81%.

Стрімінгові компанії добре впоралися з початком пандемії, оскільки локдауни збільшили аудиторію, що призвело до зростання акцій у секторі під час буму на фондовому ринку у березні 2020 року. Але в той час, як керівники витрачали десятки мільярдів доларів на контент на стрімінгах, можливості перегляду розширилися, а вартість життя різко зросла, що спонукає сім'ї з обмеженими фінансовими можливостями "йти" або перемикатися між підписками, зазначає видання.

Індекс Dow Jones Media Titans, який відслідковує діяльність 30 найбільших світових медіакомпаній, цього року втратив 40%, а його загальна ринкова вартість скоротилася з 1,35 трлн до 808 млрд доларів.

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