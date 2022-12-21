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Медиа-группы потеряли в стоимости 500 млрд долл. на фоне исторического падения акций - FT

Киев • УНН

 • 544588 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В этом году рыночная стоимость крупнейших мировых медиакомпаний сократилась более чем на 500 миллиардов долларов, на фоне недовольства инвесторов из-за революции потокового вещания, вызвавшей историческое снижение цен на акции в отрасли, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Усиление конкуренции и рост затрат в сочетании с затягиванием поясов потребителей и замедлением наращивания рекламы привели к спаду в масштабах всей отрасли, указывает издание.

"Медиа, которые для инвесторов охватывают широкий спектр деятельности от кинопроизводства до рекламы и кабельного телевидения, оказались в числе наиболее пострадавших секторов в том, что обещает стать худшим годом для мировых акций со времен финансового кризиса", - говорится в статье.

"Это настоящий шторм плохих новостей, - сказал Майкл Натансон, медиа-аналитик SVB MoffettNathanson. - Я давно занимаюсь этим сектором и никогда раньше не видел такого плохого набора данных".

Как указано, акции Walt Disney, упавшие примерно на 45%, приближаются к своему крупнейшему падению в годовом измерении по крайней мере с 1974 года. В последние дни акции оказались под большим давлением, поскольку поступления от долгожданного сиквела "Аватара" в первые выходные не оправдали некоторых оценок.

Акции Paramount Global в этом году упали на 42%, а Netflix — на 52%, в то время как акции Warner Brothers Discovery упали на 63% с момента своего создания в этом году через объединение Discovery и WarnerMedia от AT&T.

Также сообщается, что музыкальный провайдер Spotify упал на 69%, а производитель видео Roku — на 81%.

Стриминговые компании хорошо справились с началом пандемии, поскольку локдауны увеличили аудиторию, что привело к росту акций в секторе во время бума на фондовом рынке в марте 2020 года. Но в то время как руководители тратили десятки миллиардов долларов на контент на стримингах, возможности просмотра расширились, а стоимость жизни резко возросла, что побуждает семьи с ограниченными финансовыми возможностями "уходить" или переключаться между подписками, отмечает издание.

Индекс Dow Jones Media Titans, который отслеживает деятельность 30 крупнейших мировых медиакомпаний, в этом году потерял 40%, а его общая рыночная стоимость сократилась с 1,35 трлн до 808 млрд долларов.

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