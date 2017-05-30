"Меч вікінга" відреставрують за рік - Мінкульт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Національному реставраційному центрі України планують за рік відновити скандинавський "Меч вікінга" (Х–ХІ ст.). Про це повідомляє прес-служба Міністерство культури України, передає УНН.
“Нашим науковцям надзвичайно допомогли результати радіоскопічного та радіографічного дослідження знахідки, зображення дали повну уяву структури меча, технології його виготовлення та монтування... Так, нами була виявлена насічка на мечі, якої не видно за нашаруванням корозії... Я думаю, повністю відреставрований меч ми зможемо побачити десь за рік, а може і менше, і після закінчення всіх процедур, розпізнання, певен, меч увійде до світової історії”, — повідомив художник-реставратор, завідувач науково-дослідного відділу реставрації творів з металу Національного науково-дослідного реставраційного центру України Віктор Голуб.
За словами В. Голуба, під час дослідження меча був виявлений орнамент “плетінка” в оточені косих та прямих хрестів, що робить його унікальним, а також інкрустація сріблом.
“Сьогодні за допомогою мікроскопа науковці мають можливість вивчати приховані під нашаруваннями корозії унікальні срібні елементи на руків’ї артефакту”, — йдеться у повідомленні Мінкульту.
У відомстві зазначили, що після проведення рентгенографії в Інституті електрозварювання імені Євгена Патона НАН України меч був повернутий у Національний реставраційний центр України для подальшого дослідження.
“Саме цей меч цікавий тим,що подібних йому дуже мало — це взагалі рідкісний тип не лише для України. Ми бачимо унікальну комбінацію орнаменту. Меч належить до часів князя Володимира, зокрема до часу Хрещення Русі. Ми маємо припущення, що частина орнаменту, а саме хрести, яким оздоблений „Меч вікінга“, відображає події того часу”, — повідомив науковець Федір Андрощук.
Зазначається, що після реставрації “Меч вікінгів” буде представлено для широкого загалу.
Як повідомляв раніше УНН, скандинавський “Меч вікінга”, вилучений у чорних археологів на кордоні з Естонією та скіфський меч, знайдений нещодавно під Слов’янськом, передано на рентгенографію до Інституту електрозварювання імені Євгена Патона з метою здійснення радіоскопічного та радіографічного зображення знахідки.
Нагадаємо, унікальний скіфський меч, знайдений під Слов’янськом у Донецькій області, передано на реставрацію до Національного науково-дослідного реставраційного центру України.