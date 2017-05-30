"Меч вікінга" відреставрують за рік - Мінкульт

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 29239 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 73409 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 83123 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 77548 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 105147 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75139 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84660 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96482 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88279 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 193189 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.2м/с
65%
Популярнi новини

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 8608 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 13589 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 13812 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 20133 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 8560 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 83115 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 193186 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 346516 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 281533 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 391009 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16497 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15005 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 77545 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22182 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27210 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

"Меч вікінга" відреставрують за рік - Мінкульт

Київ • УНН

 • 16406 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. У Національному реставраційному центрі України планують за рік відновити скандинавський "Меч вікінга" (Х–ХІ ст.). Про це повідомляє прес-служба Міністерство культури України, передає УНН.

"Меч вікінга" відреставрують за рік - Мінкульт

“Нашим науковцям надзвичайно допомогли результати радіоскопічного та радіографічного дослідження знахідки, зображення дали повну уяву структури меча, технології його виготовлення та монтування... Так, нами була виявлена насічка на мечі, якої не видно за нашаруванням корозії... Я думаю, повністю відреставрований меч ми зможемо побачити десь за рік, а може і менше, і після закінчення всіх процедур, розпізнання, певен, меч увійде до світової історії”, — повідомив художник-реставратор, завідувач науково-дослідного відділу реставрації творів з металу Національного науково-дослідного реставраційного центру України Віктор Голуб.

За словами В. Голуба, під час дослідження меча був виявлений орнамент “плетінка” в оточені косих та прямих хрестів, що робить його унікальним, а також інкрустація сріблом.

“Сьогодні за допомогою мікроскопа науковці мають можливість вивчати приховані під нашаруваннями корозії унікальні срібні елементи на руків’ї артефакту”, — йдеться у повідомленні Мінкульту.

У відомстві зазначили, що після проведення рентгенографії в Інституті електрозварювання імені Євгена Патона НАН України меч був повернутий у Національний реставраційний центр України для подальшого дослідження.

“Саме цей меч цікавий тим,що подібних йому дуже мало — це взагалі рідкісний тип не лише для України. Ми бачимо унікальну комбінацію орнаменту. Меч належить до часів князя Володимира, зокрема до часу Хрещення Русі. Ми маємо припущення, що частина орнаменту, а саме хрести, яким оздоблений „Меч вікінга“, відображає події того часу”, — повідомив науковець Федір Андрощук.

Зазначається, що після реставрації “Меч вікінгів” буде представлено для широкого загалу.

Як повідомляв раніше УНН, скандинавський “Меч вікінга”, вилучений у чорних археологів на кордоні з Естонією та скіфський меч, знайдений нещодавно під Слов’янськом, передано на рентгенографію до Інституту електрозварювання імені Євгена Патона з метою здійснення радіоскопічного та радіографічного зображення знахідки.

Нагадаємо, унікальний скіфський меч, знайдений під Слов’янськом у Донецькій області, передано на реставрацію до Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультура
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,513.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.34