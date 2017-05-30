"Меч викинга" отреставрируют через год - Минкульт

"Нашим ученым очень помогли результаты радиоскопического и радиографического исследования находки, изображения дали полное представление о структуре меча, технологии его изготовления и монтаже ... Так, нами была обнаружена насечка на мече, которой не видно из-за налета коррозии ... Я думаю, полностью отреставрированный меч мы сможем увидеть примерно через год, а может и меньше, и после окончания всех процедур, распознавания, уверен, меч войдет в мировую историю", - сообщил художник-реставратор, заведующий научно-исследовательского отдела реставрации произведений из металла Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Виктор Голуб.

По словам В.Голуба, в ходе исследования меча был обнаружен орнамент "плетенка" в окружении косых и прямых крестов, что делает его уникальным, а также инкрустация серебром.

"Сегодня с помощью микроскопа ученые имеют возможность изучать скрытые под наслоениями коррозии уникальные серебряные элементы на рукоятке артефакта", - говорится в сообщении Минкульта.

В ведомстве отметили, что после проведения рентгенографии в Институте электросварки имени Евгения Патона НАН Украины меч был возвращен в Национальный реставрационный центр Украины для дальнейшего исследования.

"Именно этот меч интересен тем, что подобных ему очень мало - это вообще редкий тип не только для Украины. Мы видим уникальную комбинацию орнамента. Меч относится ко временам князя Владимира, в частности к времени Крещения Руси. Мы предполагаем, что часть орнамента, а именно кресты, которым украшен "Меч викинга", отражает события того времени", - сообщил ученый Федор Андрощук.

Отмечается, что после реставрации "Меч викинга" будет представлен для широкой общественности.

Как сообщал ранее УНН, скандинавский "Меч викинга", изъятый у черных археологов на границе с Эстонией и скифский меч, найденный недавно возле Славянска, передано на рентгенографию в Институт электросварки имени Евгения Патона с целью осуществления радиоскопического и радиографического изображения находки.



Напомним, уникальный скифский меч, найденный под Славянском в Донецкой области, передано на реставрацию в Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины.