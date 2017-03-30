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Меблевий склад горів на Прикарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Пожежа на складі з меблями сталася у середу в місті Калуш на Прикарпатті, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Як зазначається, пожежа виникла у складській будівлі ангарного типу (розмірами 100×50), де зберігалися меблі та сировина для їх виготовлення на території ТОВ “Миро-марк” у Калуші о 12:16 29 березня.

Вогнем знищено та пошкоджено майно та конструктивні елементи будівлі складу на площі близько 5 тис. кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 18:06.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, багатоповерхівка горіла в Шевченківському районі столиці.

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