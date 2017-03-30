Мебельный склад горел на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Пожар на складе с мебелью произошла в среду в городе Калуш в Ивано-Франковской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Как отмечается, пожар возник в складском здании ангарного типа (размерами 100×50), где хранились мебель и сырье для их изготовления на территории ООО "Миро-марк" в Калуше в 12:16 29 марта.
Огнем уничтожено и повреждено имущество и конструктивные элементы здания склада на площади около 5 тыс. кв. м.
Пожар был ликвидирован в 18:06.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, многоэтажка горела в Шевченковском районе столицы.