Мебельный склад горел на Прикарпатье

Как отмечается, пожар возник в складском здании ангарного типа (размерами 100×50), где хранились мебель и сырье для их изготовления на территории ООО "Миро-марк" в Калуше в 12:16 29 марта.

Огнем уничтожено и повреждено имущество и конструктивные элементы здания склада на площади около 5 тыс. кв. м.

Пожар был ликвидирован в 18:06.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, многоэтажка горела в Шевченковском районе столицы.