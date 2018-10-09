Мбаппе визнали кращим футболістом тижня у Європі

Рівних у номінації кращий футболіст тижня не було форварду “ПСЖ” Кіліану Мбаппе, який у зустрічі з “Ліоном” оформив одразу покер. Його індекс показник становить 528 балів.

Друге місце в рейтингу зайняв Поль Погба з “Манчестер Юнайтед” (490 балів), третім став Еден Азар з “Челсі” (489 балів), четвертим — Неймар з “ПСЖ” (448 балів), п’ятим — Зійєх з “Аякса” — 447 балів.

Як повідомляв УНН, “ПСЖ” завдав нищівної поразки супернику “Шахтаря” по Лізі чемпіонів.