Мбаппе признали лучшим футболистом недели в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Компания по анализу спортивных достижений InStat подвела итоги прошедшей недели в европейском футболе, сообщает УНН со ссылкой на страницу InStat в Facebook.
Равных в номинации лучший футболист недели не было форварду “ПСЖ” Килиана Мбаппе, который во встрече с “Лионом” оформил сразу покер. Его индекс показатель составляет 528 баллов.
Второе место в рейтинге занял Погба из “Манчестер Юнайтед” (490 баллов), третьим стал Эден Азар из “Челси” (489 баллов), четвертым — Неймар с “ПСЖ” (448 баллов), пятым — Зийех из “Аякса ”- 447 баллов.
Как сообщал УНН, “ПСЖ” нанес поражение сопернику “Шахтера” по Лиге чемпионов.