Мбаппе признали лучшим футболистом недели в Европе

Равных в номинации лучший футболист недели не было форварду “ПСЖ” Килиана Мбаппе, который во встрече с “Лионом” оформил сразу покер. Его индекс показатель составляет 528 баллов.

Второе место в рейтинге занял Погба из “Манчестер Юнайтед” (490 баллов), третьим стал Эден Азар из “Челси” (489 баллов), четвертым — Неймар с “ПСЖ” (448 баллов), пятым — Зийех из “Аякса ”- 447 баллов.

Как сообщал УНН, “ПСЖ” нанес поражение сопернику “Шахтера” по Лиге чемпионов.