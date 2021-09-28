Мажорні підлітки розгромили будинок під Одесою для лайків

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Вони не соромилися матюкатися і навіть співати гімн України.

Як повідомляють в телеграм-каналах, інцидент стався 26 вересня. Господарі будинку виклали фотофіксацію наслідків вечірки в соцмережах, стверджуючи, що неповнолітні зламали більярдний стіл, диван, всі ліжка, шафу, розбили весь посуд, вікно, карнизи, вазони, статуетки, порвали штори. Пізніше в прямій трансляції в Instagram учасниці обговорили інцидент. За словами однієї з дівчат, її батьки знають про ситуацію. “Моя мама сказала, що не потрібно було здавати будинок неповнолітнім. Вона сказала, що з цього приводу їй краще не писати. А якщо будуть проблеми з поліцією — вона вирішить”, — сказала дівчина.

За різними даними, живуть неповнолітні в Одесі, в новобудовах в районі Аркадії на Гагарінському плато.

Як повідомила УНН прессекретар ГУНП в Одеській області Олена Гордієвська, правоохоронці вийшли на учасників інциденту. З ними зараз працюють співробітники ювенальної служби. Більш точна інформація, обіцяють правоохоронці, стане відома пізніше.