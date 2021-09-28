Мажорные подростки разгромили дом под Одессой из-за лайков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сломанная мебель, разбитая техника и посуда стали итогом “вечеринки” подростков в арендованном доме в поселке Прилиманский под Одессой. Все происходившее юные хулиганы из Одессы снимали на видео для соцсетей, передает УНН.
Детали
Они не стеснялись материться и даже петь гимн Украины.
Как сообщают в телеграмм-каналах, инцидент произошел 26 сентября. Хозяева дома выложили фотофиксацию последствий вечеринки в соцсетях, утверждая, что несовершеннолетние сломали бильярдный стол, диван, все кровати, шкаф, разбили всю посуду, окно, карнизы, вазоны, статуэтки, порвали шторы. Позже в прямой трансляции в Instagram участницы обговорили инцидент. По словам одной из девушек, ее родители знают о ситуации. «Моя мама сказала, что не нужно было сдавать дом несовершеннолетним. Она сказала, что по этому поводу ей лучше не писать. А если будут проблемы с полицией - она решит», - сказала девушка.
По разным данным, живут несовершеннолетние в Одессе, в новостроях в районе Аркадии на Гагаринском плато.
Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУНП в Одесской области Алена Гордиевская, правоохранители вышли на участников инцидента. С ними сейчас работают сотрудники ювенальной службы. Более точная информация, обещают правоохранители, станет известна позже.