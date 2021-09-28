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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108500 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 118410 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105281 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104515 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
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Мажорные подростки разгромили дом под Одессой из-за лайков

Мажорные подростки разгромили дом под Одессой из-за лайков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сломанная мебель, разбитая техника и посуда стали итогом “вечеринки” подростков в арендованном доме в поселке Прилиманский под Одессой. Все происходившее юные хулиганы из Одессы снимали на видео для соцсетей, передает УНН.

Детали

Они не стеснялись материться и даже петь гимн Украины. 

Как сообщают в телеграмм-каналах, инцидент произошел 26 сентября. Хозяева дома выложили фотофиксацию последствий вечеринки в соцсетях, утверждая, что несовершеннолетние сломали бильярдный стол, диван, все кровати, шкаф, разбили всю посуду, окно, карнизы, вазоны, статуэтки, порвали шторы. Позже в прямой трансляции в Instagram участницы обговорили инцидент. По словам одной из девушек, ее родители знают о ситуации. «Моя мама сказала, что не нужно было сдавать дом несовершеннолетним. Она сказала, что по этому поводу ей лучше не писать. А если будут проблемы с полицией - она решит», - сказала девушка.

По разным данным, живут несовершеннолетние в Одессе, в новостроях в районе Аркадии на Гагаринском плато.

Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУНП в Одесской области Алена Гордиевская, правоохранители вышли на участников инцидента. С ними сейчас работают сотрудники ювенальной службы. Более точная информация, обещают правоохранители, станет известна позже.

Украинские Национальные Новости

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