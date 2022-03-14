Mazda йде з російського ринку та пожертвує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Mazda Motor Corporation припиняє продаж автомобілів та автозапчастин на території РФ. Про це зазначається на сторінці компанії у Facebook, передає УНН.
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"Компанія глибоко засмучена подіями, що відбуваються в Україні, й перераховує 1 млн євро Агентству ООН у справах біженців, що надає гуманітарну допомогу постраждалому населенню в Україні та країнах регіону. Сподіваємося, що якнайшвидше до України повернуться мир і безпека", - йдеться в повідомленні.
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