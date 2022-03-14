Mazda уходит с российского рынка и пожертвует 1 млн евро Агентству ООН по делам беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Mazda Motor Corporation прекращает продажу автомобилей и автозапчастей на территории РФ. Об этом отмечается на странице компании в Facebook, передает УНН.
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"Компания глубоко опечалена событиями, что происходят в Украине, и перечисляет 1 млн евро Агентству ООН по делам беженцев, оказывает гуманитарную помощь пострадавшему населению в Украине и странах региона. Надеемся, что как можно быстрее в Украину вернутся мир и безопасность", - говорится в сообщении.
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