Майже всі українці впевнені, що Україна зможе відбити напад росії - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Абсолютна більшість (93%) українців впевнені, що Україна зможе відбити напад росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного напередодні Дня Незалежності Соціологічною групою «Рейтинг», передає УНН.
Деталі
Відтак, абсолютна більшість (93%) впевнені, що Україна зможе відбити напад росії. Близько 60% зазначили, що для перемоги у війні необхідний більш тривалий час: 20% вважають, що необхідно більше ніж рік, 40% - півроку-рік. Водночас, майже чверть оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців.
Також три чверті українців (74%) оцінюють напрям розвитку країни як правильний. Лише 13% вважають, що вона рухається у неправильному напрямку, стільки ж – не змогли відповісти. Після незначно падіння у травні, показники стабілізувались.
Якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення Незалежності України, то абсолютна більшість (86% однозначно і 11% скоріше) зробили б це. Порівняно з минулим роком цей показник зріс з 80 до 97%, порівняно з 2012 роком – з 62 до 97%.
Довідка
Загальнонаціональне опитування проведено соціологічною групою “Рейтинг” напередодні Дня Незалежності України з 17-18 серпня 2022 року серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.