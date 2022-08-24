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Майже всі українці впевнені, що Україна зможе відбити напад росії - опитування

Київ • УНН

 • 219127 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Абсолютна більшість (93%) українців впевнені, що Україна зможе відбити напад росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного напередодні Дня Незалежності Соціологічною групою «Рейтинг», передає УНН.

Майже всі українці впевнені, що Україна зможе відбити напад росії - опитування

Деталі

Відтак, абсолютна більшість (93%) впевнені, що Україна зможе відбити напад росії. Близько 60% зазначили, що для перемоги у війні необхідний більш тривалий час: 20% вважають, що необхідно більше ніж рік, 40% - півроку-рік. Водночас, майже чверть оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців.

Також три чверті українців (74%) оцінюють напрям розвитку країни як правильний. Лише 13% вважають, що вона рухається у неправильному напрямку, стільки ж – не змогли відповісти. Після незначно падіння у травні, показники стабілізувались.

Якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення Незалежності України, то абсолютна більшість (86% однозначно і 11% скоріше) зробили б це. Порівняно з минулим роком цей показник зріс з 80 до 97%, порівняно з 2012 роком – з 62 до 97%.

Довідка

Загальнонаціональне опитування проведено соціологічною групою “Рейтинг” напередодні Дня Незалежності України з 17-18 серпня 2022 року серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

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