Майже три тисячі рятувальників чергуватимуть на водоймах України на Водохреща
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Водохреща на водоймах України чергуватимуть майже три тисячі рятувальників та понад 500 одиниць техніки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
“На водоймах країни буде встановлено 928 рятувальних постів. Загалом, 19 січня на чергуванні на водних об’єктах перебуватиме 2838 рятувальників та 541 одиниця техніки від ДСНС”, — повідомили рятувальники.
Крім того, напередодні у всіх регіонах України рятувальники проводили профілактичну роботу з громадянами та навчали їх правил безпечного поводження на водних об’єктах під час святкування Водохреща.
19 січня в Україні відзначають одне із найважливіших релігійних свят — Водохреща. Цього дня люди масово вирушають на водойми, щоб зануритися у крижану воду. Аби уникнути викинення небезпечних подій у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна буде прийти та скупатися. Там чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС, медичні працівники.