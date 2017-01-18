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Майже три тисячі рятувальників чергуватимуть на водоймах України на Водохреща

Майже три тисячі рятувальників чергуватимуть на водоймах України на Водохреща

Київ • УНН

 • 6114 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. На Водохреща на водоймах України чергуватимуть майже три тисячі рятувальників та понад 500 одиниць техніки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

“На водоймах країни буде встановлено 928 рятувальних постів. Загалом, 19 січня на чергуванні на водних об’єктах перебуватиме 2838 рятувальників та 541 одиниця техніки від ДСНС”, — повідомили рятувальники.

Крім того, напередодні у всіх регіонах України рятувальники проводили профілактичну роботу з громадянами та навчали їх правил безпечного поводження на водних об’єктах під час святкування Водохреща.

19 січня в Україні відзначають одне із найважливіших релігійних свят — Водохреща. Цього дня люди масово вирушають на водойми, щоб зануритися у крижану воду. Аби уникнути викинення небезпечних подій у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна буде прийти та скупатися. Там чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС, медичні працівники.

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