Почти три тысячи спасателей будут дежурить на водоемах Украины на Крещение

"На водоемах страны будет установлено 928 спасательных постов. В общем, 19 января на дежурстве на водных объектах будет находиться 2 838 спасателей и 541 единица техники ГосЧС", - сообщили спасатели.

Кроме того, накануне во всех регионах Украины спасатели проводили профилактическую работу с населением и учили их правилам безопасного поведения на водных объектах во время празднования Крещения.

19 января в Украине отмечают один из важнейших религиозных праздников - Крещение. В этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Чтобы избежать опасных событий в каждом регионе определены официальные места, куда можно будет прийти и искупаться. Там будут дежурить спасатели, водолазы ГосЧС, медицинские работники.