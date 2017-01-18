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Почти три тысячи спасателей будут дежурить на водоемах Украины на Крещение

Почти три тысячи спасателей будут дежурить на водоемах Украины на Крещение

Киев • УНН

 • 6113 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. На Крещение на водоемах Украины будут дежурить почти три тысячи спасателей и более 500 единиц техники. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.

"На водоемах страны будет установлено 928 спасательных постов. В общем, 19 января на дежурстве на водных объектах будет находиться 2 838 спасателей и 541 единица техники ГосЧС", - сообщили спасатели.

Кроме того, накануне во всех регионах Украины спасатели проводили профилактическую работу с населением и учили их правилам безопасного поведения на водных объектах во время празднования Крещения.

19 января в Украине отмечают один из важнейших религиозных праздников - Крещение. В этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду. Чтобы избежать опасных событий в каждом регионе определены официальные места, куда можно будет прийти и искупаться. Там будут дежурить спасатели, водолазы ГосЧС, медицинские работники.

Украинские Национальные Новости

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