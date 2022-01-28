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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Майже сім тисяч: минулого року найбільше відмов у в'їзді в Україну отримали росіяни

Майже сім тисяч: минулого року найбільше відмов у в'їзді в Україну отримали росіяни

Київ • УНН

 • 17570 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У 2021 році приблизно 7 тис. громадянам Росії не дозволили в'їхати до України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Цитата

"Найбільшою кількістю іноземців, яким було відмовлено у пропуску, як і у позаминулому році, залишаються громадяни Росії. Причому їх кількість зросла майже в 2,5 рази і склала майже 7 тис. осіб", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Майже втричі зросла кількість відмов у в’їзді в Україну громадянам Молдови (понад 5,3 тис. осіб).

Досить часто українські прикордонники відмовляли у перетині кордону громадянам Індії (1435), а також Румунії (1399), Польщі (1319), Єгипту (1114) та Білорусі (765).

Значно знизилася кількість громадян Ізраїлю, яких не пропустили в Україну.

Загалом український кордон за встановленими правилами перетнуло 39 млн осіб. У пропуску відмовили майже 46 тис. особам, що майже вдвічі більше, ніж 2020 року. Із них кількість непропущених іноземців становила приблизно 31 тис.

Нагадаємо

Минулого року кількість іноземців, яка побувала в Україні, зросла на 26% та становила 4,27 млн осіб.

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