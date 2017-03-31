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Майже п'ять тисяч кримчан призовуть до російської армії у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Кількість кримчан, призваних до російської армії у 2017 році, складе 4,8 тис. осіб, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Як повідомив начальник організаційно-мобілізаційного управління штабу Південного військового округу РФ генерал-майор Андрій Колесов, кількість призовників із Криму порівняно з минулим роком зросте більш ніж на тисячу.

“У 2016 році на півострові всього було призвано близько 3,7 тис. осіб за рік. Зараз ми даємо 2,4 тис. новобранців тільки навесні. Приблизно стільки ж призвемо восени”, — сказав А.Колесов.

За його словами, у 2015 році на військову службу було призвано близько 1,5 тис. кримчан.

Генерал додав, що новобранці служитимуть переважно у Криму, а також у центральній частині Росії і Ростовській області.

Як повідомляв УНН, на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань України у квітні — травні 2017 року будуть призвані більше 14 тис. осіб.

Українські Національні Новини

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