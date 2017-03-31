Почти пять тысяч крымчан призовут в российскую армию в 2017 году

Как сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа РФ генерал-майор Андрей Колесов, количество призывников из Крыма по сравнению с прошлым годом вырастет более чем на тысячу.

“В 2016 году на полуострове всего было призвано около 3,7 тыс. человек за год. Сейчас мы даем 2,4 тыс. новобранцев только весной. Приблизительно столько же призовем осенью”, — сказал А.Колесов.

По его словам, в 2015 году на военную службу были призваны около 1,5 тыс. крымчан.

Генерал добавил, что призывники будут служить в основном в Крыму, а также в центральной части России и Ростовской области.

Как сообщал УНН, на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Украины в апреле — мае 2017 года будут призваны более 14 человек.