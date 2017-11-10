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Майже половина усіх пенсіонерів отримали підвищення пенсій менше ніж на 200 грн

Майже половина усіх пенсіонерів отримали підвищення пенсій менше ніж на 200 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Для майже 4,8 мільйона українських пенсіонерів пенсія збільшилась менше ніж на 200 грн, а майже 100 тисяч пенсіонерів отримали підвищення у 5 тисяч грн і вище. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес-службі Пенсійного фонду України.

"Станом на 1 жовтня поточного року на обліку в органах ПФУ перебуває 11 766 808 пенсіонерів, середній розмір призначених місячних пенсій склав 2 447,95 грн", - йдеться у повідомленні.

Також додається, що після підвищення пенсій та проведених перерахунків у жовтні поточного року середній розмір пенсій збільшився на 561,18 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що зміниться для українців після пенсійної реформи

Зокрема, розподіл чисельності пенсіонерів по діапазонах підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року виглядає так:

  • до 200 грн – 4 794,8 тис. осіб;
  • від 200,01 до 300 грн – 839,8 тис. осіб;
  • від 300,01 до 400 грн – 670,2 тис. осіб;
  • від 400,01 до 500 грн – 559,8 тис. осіб;
  • від 500,01 до 1 000 грн – 1 291,6 тис. осіб;
  • від 1 000,01 до 2 000 грн – 1 332,0 тис. осіб;
  • від 2 000,01 до 4 500 грн – 651,9 тис. осіб;
  • понад 5 000 грн – 98,8 тис. осіб.

"Загальна потреба в коштах на забезпечення у листопаді 2017 року виплати пенсій з урахуванням проведених перерахунків у зв’язку із набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" складає на рівні 30,1 млрд грн, з яких 6,5 млрд грн – на виплату донарахованих сум у результаті зазначених перерахунків", - зазначили у ПФУ.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко заявив, що ухвалений парламентом варіант пенсійної реформи дозволив зберегти фінансову стабільність держави і дефіцит бюджету у визначених межах.

Як повідомляв УНН, 3 жовтня Рада ухвалила пенсійну реформу. Президент П.Порошенко підписав закон про пенсійну реформу 8 жовтня, а 11 жовтня він набув чинності.

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