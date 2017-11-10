Почти половина всех пенсионеров получили повышение пенсий меньше чем на 200 грн

"По состоянию на 1 октября текущего года на учете в органах ПФУ находится 11 766 808 пенсионеров, средний размер назначенных месячных пенсий составил 2 447,95 грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после повышения пенсий и проведенных перерасчетов в октябре текущего года средний размер пенсий увеличился на 561,18 грн.

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В частности, распределение численности пенсионеров по диапазонам повышения пенсий с 1 октября 2017 года выглядит так:



до 200 грн - 4 794,8 тыс. человек;



от 200,01 до 300 грн - 839,8 тыс. человек;



от 300,01 до 400 грн - 670,2 тыс. человек;



от 400,01 до 500 грн - 559,8 тыс. человек;



от 500,01 до 1000 грн - 1 291,6 тыс. человек;



от 1 000,01 до 2000 грн - 1 332,0 тыс. человек;



от 2 000,01 до 4500 грн - 651,9 тыс. человек;



более 5000 грн - 98,8 тыс. человек.



"Общая потребность в средствах на обеспечение в ноябре 2017 года выплаты пенсий с учетом проведенных перерасчетов в связи с вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" составляет на уровне 30,1 млрд грн, из которых 6,5 млрд грн - на выплату доначисленных сумм в результате указанных перерасчетов", - отметили в ПФУ.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что принятый парламентом вариант пенсионной реформы позволил сохранить финансовую стабильность государства и дефицит бюджета в определенных пределах.

Как сообщал УНН, 3 октября Рада приняла пенсионную реформу. Президент П.Порошенко подписал закон о пенсионной реформе 8 октября, а 11 октября он вступил в силу.