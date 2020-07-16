Майже половина українців підтримує визнання діячів УНР борцями за незалежність — опитування

Так, 48% українців підтримують визнання діячів Української народної республіки борцями за незалежність України. Негативно до цього ставляться 16%, ще 16% – байдуже. Кожен п’ятий респондент не визначився з відповіддю на це запитання.

Позитивний баланс ставлень до визнання діячів УНР спостерігається в усіх регіонах. Вікові групи не відрізняються за частками позитивних та негативних ставлень, але серед людей старшого віку більше тих, хто не визначився зі своєю відповіддю на це запитання.



Дослідження було проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.



Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація для вшанування пам’яті видатних українців дала ім'я 40 вулицям у чотирьох районах столиці.