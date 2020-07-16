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19 березня, 18:42 • 102334 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 144967 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 121000 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 135239 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 139061 перегляди

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Майже половина українців підтримує визнання діячів УНР борцями за незалежність — опитування

Майже половина українців підтримує визнання діячів УНР борцями за незалежність — опитування

Київ • УНН

 • 12508 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Визнання діячів Української народної республіки (УНР) борцями за незалежність України підтримує майже половина громадян. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає УНН.

Так, 48% українців підтримують визнання діячів Української народної республіки борцями за незалежність України. Негативно до цього ставляться 16%, ще 16% – байдуже. Кожен п’ятий респондент не визначився з відповіддю на це запитання.

Позитивний баланс ставлень до визнання діячів УНР спостерігається в усіх регіонах. Вікові групи не відрізняються за частками позитивних та негативних ставлень, але серед людей старшого віку більше тих, хто не визначився зі своєю відповіддю на це запитання.

Дослідження було проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація для вшанування пам’яті видатних українців дала ім'я 40 вулицям у чотирьох районах столиці.

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