Почти половина украинцев поддерживает признание деятелей УНР борцами за независимость — опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Признание деятелей Украинской народной республики (УНР) борцами за независимость Украины поддерживает почти половина граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает УНН.
Так, 48% украинцев поддерживают признание деятелей Украинской народной республики борцами за независимость Украины. Негативно к этому относятся 16%, еще 16% - безразлично. Каждый пятый респондент не определился с ответом на этот вопрос.
Положительный баланс отношений к признанию деятелей УНР наблюдается во всех регионах. Возрастные группы не отличаются по долям положительных и отрицательных отношений, но среди людей старшего возраста больше тех, кто не определился со своим ответом на этот вопрос.
Исследование было проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Напомним, Киевская городская государственная администрация для памяти выдающихся украинцев дала имя 40 улицам в четырех районах столицы.