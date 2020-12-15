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Майже половина України цього року не створила жодної патронатної сім’ї

Київ • УНН

 • 10857 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. З початку цього року у 11 областях України не було створено жодної сім’ї патронатних вихователів. Також є області, у яких взагалі немає таких сімей. Про це під час дискусії "Будинок дитини не для дитини" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.

Майже половина України цього року не створила жодної патронатної сім’ї

“Яка ж була альтернатива, коли казали, що у 2020 році ми не будемо влаштовувати дітей до будинку дитини, хотіли, щоб цю роль відіграли патронатні вихователі. Я вчора взяла статистику, 11 областей за 2020 рік не використали кошти державного бюджету, бо то є субвенція, це не створили жодної сім’ї патронатних вихователів. Майже половина України не скористалися таким інструментом, як створити патронатну сім’ю, яка могла б попереджати, щоб дитина потрапляла не у будинок дитини, а потрапляла у патронатну сім’ю. Є області, де їх взагалі немає”, — зазначила вона.

За її словами, такий інструмент дає можливість закрити будинки дитини, влаштувати дитину у патронатну сім’ю вихователя, допомогти потім знайти постійну сім’ю цій дитині або ж повернути у біологічну родину.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували поданий Кабміном законопроект № 3587 щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, який змінює підходи до держдопомоги та функціонування відповідних закладів.

Також, Кабінет міністрів України раніше ухвалював постанову щодо запобігання потраплянню дітей без поважних причин до інституційних закладів. 

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