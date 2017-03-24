Майже половина французів не знає за кого голосувати - опитування

"Лише 57% електорату визначилися з вибором, це надзвичайно низький показник", - сказав президент інституту Гаель Шліман.

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Під час попереднього опитування у лютому, кількість тих, хто не визначився, становила 53%.

За словами соціологів, саме голоси тих, хто ще не визначився, стануть ключовими для першого туру.

Зазначається, що й серед потенційних виборців того чи іншого кандидата ще немає впевненості щодо того, чи точно вони за нього голосуватимуть. Так, 60% потенційних виборців соціаліста Бенуа Амона не на 100% переконані, що голосуватимуть за нього. Серед виборців Жан-Люка Меланшона таких 56%, Еммануеля Макрона – 53%.

У правих більш впевнені виборці. 57% потенційних виборців кандидата Республіканців Франсуа Фійона переконані, що голосуватимуть за нього, у голови ультраправих Марін Ле Пен впевнених виборців 60%.

В опитуванні Odoxa, проведеному 22-23 березня, взяли участь 1005 повнолітніх громадян Франції, внесених у виборчі списки.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня.