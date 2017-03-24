Почти половина французов не знает за кого голосовать - опрос

"Только 57% электората определилась с выбором, это очень низкий показатель", - сказал президент института Гаэль Шлиман.

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Во время предыдущего опроса в феврале, количество тех, кто не определился, составляла 53%.

По словам социологов, именно голоса тех, кто еще не определился, станут ключевыми для первого тура.

Отмечается, что и среди потенциальных избирателей того или иного кандидата еще нет уверенности относительно того, точно ли они за него будут голосовать. Так, 60% потенциальных избирателей социалиста Бенуа Амона не на 100% уверены, что будут голосовать за него. Среди избирателей Жан-Люка Меланшона таких 56%, Эммануэля Макрона - 53%.

У правых более уверенные избиратели. 57% потенциальных избирателей кандидата республиканцев Франсуа Фийона убеждены, что будут голосовать за него, у председателя ультраправых Марин Ле Пен уверенных избирателей 60%.

В опросе Odoxa, проведенном 22-23 марта, приняли участие 1005 совершеннолетних граждан Франции, внесенных в избирательные списки.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.