Майже півсотні нардепів попросили КСУ скасувати заборону пропаганди комуністичного режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. До Конституційного суду України надійшло подання 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки“ від 9 квітня 2015 року. Про це повідомляє прес-служба КСУ, передає УНН.
"30 травня 2017 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки“ від 9 квітня 2015 року №317-VII",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що конституційне подання згідно з Регламентом КСУ, передане на вивчення в Секретаріат Суду.
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Варто зазначити, що звернення до КСУ підписали народні депутати – колишні члени "Партії регіонів".