Почти полсотни нардепов попросили КСУ отменить запрет пропаганды коммунистического режима

"30 мая 2017 в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" от 9 апреля 2015 года №317-VII", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конституционное представление, согласно Регламенту КСУ, передано на изучение в Секретариат Суда.

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Стоит отметить, что обращение в КСУ подписали народные депутаты - бывшие члены "Партии регионов".