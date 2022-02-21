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Майже на місяць раніше: в Києві настала метеорологічна весна

Майже на місяць раніше: в Києві настала метеорологічна весна

Київ • УНН

 • 211793 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. З 6 лютого у Києві середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. Це свідчить про те, що до столиці майже на місяць раніше за кліматичну норму завітала метеорологічна весна. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Деталі

Зима, яка розпочалася 20 грудня і закінчилася 5 лютого, тривала лише 48 днів. Це на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники.

Як зазначили, ця зима стала найкоротшою за всю історію спостережень (за винятком 2019-2020 років, коли взагалі не проводили спостережень).

З огляду на прогноз Укргідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними, повідомили в обсерваторії.

Нагадаємо

У Києві 5 січня вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила 6,5 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1961 року.

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