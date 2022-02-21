Почти на месяц раньше: в Киеве наступила метеорологическая весна
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. С 6 февраля в Киеве среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует о том, что в столицу почти на месяц раньше климатической нормы пришла метеорологическая весна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
Детали
Зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней. Это на полтора месяца короче средних многолетних показателей.
Как отметили, эта зима стала самой короткой за всю историю наблюдений (за исключением 2019-2020 годов, когда вообще не проводили наблюдений).
Учитывая прогноз Укргидрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве и дальше будут положительными, сообщили в обсерватории.
Напомним
В Киеве 5 января впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила 6,5 градусов тепла, что на 0,7 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня в 1961 году.