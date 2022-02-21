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15 марта, 19:03 • 87519 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123451 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108457 просмотра

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15 марта, 12:52 • 98279 просмотра

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15 марта, 11:23 • 94634 просмотра

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Почти на месяц раньше: в Киеве наступила метеорологическая весна

Почти на месяц раньше: в Киеве наступила метеорологическая весна

Киев • УНН

 • 211791 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. С 6 февраля в Киеве среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует о том, что в столицу почти на месяц раньше климатической нормы пришла метеорологическая весна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Детали

Зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней. Это на полтора месяца короче средних многолетних показателей.

Как отметили, эта зима стала самой короткой за всю историю наблюдений (за исключением 2019-2020 годов, когда вообще не проводили наблюдений).

Учитывая прогноз Укргидрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве и дальше будут положительными, сообщили в обсерватории.

Напомним

В Киеве 5 января впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила 6,5 градусов тепла, что на 0,7 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня в 1961 году.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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