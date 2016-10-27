Майже на 60% зменшилася популяція хребетних за останні 40 років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Популяція хребетних у світі зменшилась на 58% за останні 42 роки. Про це йдеться у звіті WWF “Жива Планета” 2016, передає УНН.
“З 1970 по 2012 рік LPI показує 58 відсотків загального скорочення чисельності популяції хребетних. Розміри популяцій видів хребетних, в середньому, скоротилися більш ніж наполовину за трохи більше ніж 40 років. Дані показують середній річний спад на 2 відсотки, і немає ніяких ознак того, що до цих пір цей показник не буде зменшуватися”, — йдеться у звіті.
Також, за даними WWF, найбільше зниження популяцій зазнали прісноводні види хребетних, де показники сягають 81%. У той же час популяція наземних тварин скоротилась на 38% , а морських — на 36%.
Фахівці зазначили, якщо нинішні тенденції збережуться до 2020 року, то популяції хребетних тварин може скоротитися в середньому на 67% порівняно з 1970 роком.