Почти на 60% уменьшилась популяция позвоночных за последние 40 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Популяция позвоночных в мире уменьшилось на 58% за последние 42 года. Об этом говорится в отчете WWF "Живая Планета" 2016, передает УНН.
"С 1970 по 2012 год LPI показывает 58 процентов общего сокращения численности популяции позвоночных. Размеры популяций видов позвоночных, в среднем сократились более чем наполовину за чуть более чем 40 лет. Данные показывают средний годовой спад на 2 процента, и нет никаких признаков того, что до сих пор этот показатель не будет уменьшаться", - говорится в отчете.
Также, по данным WWF, наибольшее снижение популяций подверглись пресноводные виды позвоночных, где показатели достигают 81%. В то же время популяция наземных животных сократилась на 38%, а морских - на 36%.
Специалисты отметили, если нынешние тенденции сохранятся до 2020 года, то популяции позвоночных животных может сократиться в среднем на 67% по сравнению с 1970 годом.