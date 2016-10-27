Почти на 60% уменьшилась популяция позвоночных за последние 40 лет

"С 1970 по 2012 год LPI показывает 58 процентов общего сокращения численности популяции позвоночных. Размеры популяций видов позвоночных, в среднем сократились более чем наполовину за чуть более чем 40 лет. Данные показывают средний годовой спад на 2 процента, и нет никаких признаков того, что до сих пор этот показатель не будет уменьшаться", - говорится в отчете.

Также, по данным WWF, наибольшее снижение популяций подверглись пресноводные виды позвоночных, где показатели достигают 81%. В то же время популяция наземных животных сократилась на 38%, а морских - на 36%.

Специалисты отметили, если нынешние тенденции сохранятся до 2020 года, то популяции позвоночных животных может сократиться в среднем на 67% по сравнению с 1970 годом.