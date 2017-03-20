Майже 90 тис. жителів України щороку помирає від раку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Захворюваність, інвалідність і смертність від раку в Україні перебувають на другому місці після серцево-судинних захворювань. Про це йдеться у проекті Концепції загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2022 роки, яка опублікована на порталі Національного канцер реєстру, передає УНН.
Так, згідно із текстом Концепції, рівень захворюваності та смертність від раку в Україні постійно підвищується у зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією.
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В Україні щороку виявляють більше 150 тисяч хворих на рак осіб. Щорічно вмирають майже 90 тисяч онкологічних хворих, з яких 35% відсотків - особи працездатного віку.
"Залишається великою кількість хворих, які помирають протягом першого року захворювання - до 40%", - йдеться у документі.
Водночас, сьогодні в Україні проживає майже 800 тис. осіб, уражених онкологічними хворобами.
А за прогнозом, до 2020 року кількість тих, хто вперше захворів на рак, може досягти 200 тисяч на рік, а загальна кількість онкохворих значно перевищить 1 млн.
Нагадаємо, за даними онкологів, за останні 15 років жодна національна програма боротьби з онкологією не була виконана.
Також нагадаємо, за словами завідуючого амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимира Тихонова, в Україні не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.