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Почти 90 тыс. жителей Украины ежегодно умирают от рака

Почти 90 тыс. жителей Украины ежегодно умирают от рака

Киев  •  УНН

 • 12355 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Заболеваемость, инвалидность и смертность от рака в Украине находятся на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в проекте Концепции общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2017-2022 годы, которая опубликована на портале Национального канцер реестра, передает УНН.

Так, согласно тексту Концепции, уровень заболеваемости и смертности от рака в Украине постоянно повышается в связи с неблагоприятной экологической ситуацией.

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В Украине ежегодно выявляют более 150 тыс. человек больных раком . Ежегодно умирают почти 90 тыс. онкологических больных, из которых 35% процентов - лица трудоспособного возраста.

"Остается большим количество больных, которые умирают в течение первого года заболевания - до 40%", - говорится в документе.

Между тем, сегодня в Украине проживает около 800 тыс. человек, пораженных онкологическими болезнями.

А по прогнозу, к 2020 году количество тех, кто впервые заболел раком, может достичь 200 тыс. в год, а общее количество онкобольных значительно превысит 1 млн.

Напомним, по данным онкологов, за последние 15 лет ни одна национальная программа борьбы с онкологией не была выполнена.

Также напомним, по словам заведующего амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимира Тихонова, в Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний .

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