Майже 50 млн грн виділили на покращення центру миротворчості в Яворові
Київ • УНН
ИЇВ. 30 січня. УНН. На покращення матеріально-технічної бази Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Яворові виділили майже 50 мільйонів гривень. Про це сьогодні, 30 січня, повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки на Львівщину, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Перебуваючи на території навчального центру, С.Полторак заслухав начальника Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного щодо стану вдосконалення навчально-матеріальної бази Міжнародного центру.
Очільник оборонного відомства оглянув хід виконання робіт та зазначив, що згідно програми, до 2020 року на території Яворівського полігону планується створити центр підготовки за стандартами Альянсу.
“Нова навчально-матеріальна база дає можливість приступити до підготовки 6-го батальйону згідно стандартів НАТО, який розпочнеться вже 2 лютого”, — зазначив міністр оборони України генерал армії України С.Полторак.