Почти 50 млн грн выделили на улучшение центра миротворчества в Яворове
Киев • УНН
Иев. 30 января. УНН. На улучшение материально-технической базы Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове выделили почти 50 миллионов гривен. Об этом сегодня, 30 января, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Находясь на территории учебного центра, С.Полторак заслушал начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного о состоянии совершенствования учебно-материальной базы Международного центра.
Глава оборонного ведомства осмотрел ход выполнения работ и отметил, что согласно программе, к 2020 году на территории Яворовского полигона планируется создать центр подготовки по стандартам Альянса.
"Новая учебно-материальная база дает возможность приступить к подготовке 6-го батальона по стандартам НАТО, что начнется уже 2 февраля", - отметил министр обороны Украины генерал армии Украины С.Полторак.