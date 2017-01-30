Почти 50 млн грн выделили на улучшение центра миротворчества в Яворове

Находясь на территории учебного центра, С.Полторак заслушал начальника Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного о состоянии совершенствования учебно-материальной базы Международного центра.

Глава оборонного ведомства осмотрел ход выполнения работ и отметил, что согласно программе, к 2020 году на территории Яворовского полигона планируется создать центр подготовки по стандартам Альянса.

"Новая учебно-материальная база дает возможность приступить к подготовке 6-го батальона по стандартам НАТО, что начнется уже 2 февраля", - отметил министр обороны Украины генерал армии Украины С.Полторак.