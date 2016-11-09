Майже 42 тис. людей покинули Мосул за час наступу - МОМ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. З початку операції іракських сил з відновлення контролю над містом Мосул місто покинули 41 тис. 988 людей. Такі дані наводить регіональне бюро Міжнародної організації з міграції на Близькому Сході і Північній Африці у Twitter, передає УНН.
Оновлення щодо Мосула: 41,988 тис. людей переміщено; вчора - ще 7 тис. 100", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, іракська операція з повернення міста Мосула, останнього оплоту угруповання "Ісламська держава" в країні, розпочалася 17 жовтня.
Напередодні курдські сили взяли під контроль стратегічне місто Башіка поблизу Мосула.
Мосул перебуває під контролем ісламістів від 2014 року. Це останнє велике місто в Іраку, що перебуває під контролем бойовиків. У місті живе близько 1,5 мільйона людей.