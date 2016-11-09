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15 марта, 19:03 • 112443 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158743 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133188 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126052 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110180 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104155 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100554 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Почти 42 тыс. человек покинули Мосул за время наступления - МОМ

Почти 42 тыс. человек покинули Мосул за время наступления - МОМ

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. С начала операции иракских сил по восстановлению контроля над городом Мосул город покинули 41 тыс. 988 человек. Такие данные приводит региональное бюро Международной организации по миграции на Ближнем Востоке и Северной Африке в Twitter, передает УНН.

Обновление по Мосулу: 41,988 тыс. человек переместили; вчера - еще 7 тыс. 100", - говорится в сообщении.

Напомним, иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.

Накануне курдские силы взяли под контроль стратегический город Башика возле Мосула.

Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.

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