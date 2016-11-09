Почти 42 тыс. человек покинули Мосул за время наступления - МОМ

Обновление по Мосулу: 41,988 тыс. человек переместили; вчера - еще 7 тыс. 100", - говорится в сообщении.

Напомним, иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.

Накануне курдские силы взяли под контроль стратегический город Башика возле Мосула.

Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.