Майже 40% українців заявили про позитивне ставлення до Епіфанія
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Близько 40% українців заявили, що ставляться позитивно до предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології, передає УНН.
Згідно з даними соціологічного опитування, 36,5% респондентів позитивно оцінюють той факт, що саме Епіфаній був обраний главою Православної церкви України. Натомість 15,5% дотримуються думки, що потрібно було обрати головою ПЦУ патріарха Філарет.
Майже половина респондентів (45,8%) не визначилися зі своєю думкою або відмовилися відповідати на запитання.
Загалом, на запитання щодо ставлення до обрання Епіфанія главою Православної церкви України 39,6% відповіли, що вони позитивно ставляться до цього. Ще 43% ставляться нейтрально, а 6,8% заявили про негативне ставлення.
Наведені дані були отримані в ході соціологічного опитування, яке було проведене з 12 по 18 травня 2019 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з квотним завданням при відборі респондентів).
Усього опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9%.
Нагадаємо, Україна ризикує втратити Томос через розкол у Православній церкві України, викликаний "авантюрою" патріарха Філарета.