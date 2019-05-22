Почти 40% украинцев заявили о позитивном отношении к Епифанию

Согласно данным социологического опроса, 36,5% респондентов положительно оценивают тот факт, что именно Епифаний был избран главой Православной церкви Украины. Зато 15,5% придерживаются мнения, что нужно было избрать главой ПЦУ патриарха Филарет.

Почти половина респондентов (45,8%) не определились со своим мнением или отказались отвечать на вопросы.

В общем, на вопрос об отношении к избранию Епифания главой Православной церкви Украины 39,6% ответили, что они положительно относятся к этому. Еще 43% относятся нейтрально, а 6,8% заявили о негативном отношении.

Приведенные данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного с 12 по 18 мая 2019 Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотному задачей при отборе респондентов).

Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Напомним, Украина рискует потерять Томос из-за раскола в Православной церкви Украины, вызванного "авантюрой" патриарха Филарета.