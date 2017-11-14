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Майже 40% підрозділів Генештабу ЗСУ реорганізовані згідно з типовою структурі штабів НАТО

Майже 40% підрозділів Генештабу ЗСУ реорганізовані згідно з типовою структурі штабів НАТО

Київ • УНН

 • 13459 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Відповідно до типової структури штабів НАТО вже реорганізовано близько 40% структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

“На цей час вже реорганізовано близько 40 % структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до типової структури штабів НАТО. Продовжується переформування Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України та інших органів управління відповідно до принципів Альянсу”, — цитує прес-служба тимчасово в.о. держсекратаря Міноборони Володимир Говор.

Він також додав, що наразі триває підготовка Командування Сил спеціальних операцій, яке поступово набуває необхідних спроможностей для виконання завдань за призначенням.

"До кінця цього року планується мати укомплектовані та самодостатні Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, які будуть спроможні виконувати весь перелік покладених на них завдань. Нарощування спроможностей Сил спеціальних операцій здійснюється у тісній взаємодії з іноземними партнерами", — підкреслив тимчасово виконуючий обов’язки Державного секретаря.

За його словами, також триває перехід на відповідні структури штабів НАТО органів управління оперативного рівня Сухопутних військ, Повітряних Сил та Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

У командуваннях видів Збройних Сил, оперативних та повітряних командуваннях розпочато реструктуризацію управлінь, відділів, відділень та груп з метою побудови єдиної вертикалі управління за напрямами діяльності.

Як повідомляв УНН, у НАТО підтримують українські реформи і сподіваються на подальший прогрес у виконанні Річної національної програми Україна-НАТО за 2017 рік, але офіційні висновки будуть оприлюднені лише в грудні.

Українські Національні Новини

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