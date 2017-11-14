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Почти 40% подразделений Генештабу ВСУ реорганизованы согласно типовой структуре штабов НАТО

Киев  •  УНН

 • 13447 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Согласно типовой структуры штабов НАТО уже реорганизовано около 40% структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В настоящее время уже реорганизовано около 40% структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в соответствии с типовой структурой штабов НАТО. Продолжается переформирования Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и других органов управления в соответствии с принципами Альянса", - цитирует пресс-служба временно и.о. госсекратаря Минобороны Владимир Говора.

Он также добавил, что сейчас идет подготовка Командования Сил специальных операций, постепенно приобретает необходимые возможностей для выполнения задач по назначению.

"До конца этого года планируется иметь укомплектованы и самодостаточные Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины, которые будут способны выполнять весь перечень возложенных на них задач. Наращивание возможностей Сил специальных операций осуществляется в тесном взаимодействии с иностранными партнерами", - подчеркнул временно исполняющий обязанности Государственного секретаря.

По его словам, также продолжается переход на соответствующие структуры штабов НАТО органов управления оперативного уровня Сухопутных войск, Воздушных Сил и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В командованиях видов Вооруженных Сил, оперативных и воздушного командования начато реструктуризацию управлений, отделов, отделений и групп с целью построения единой вертикали управления по направлениям деятельности.

Как сообщал УНН, в НАТО поддерживают украинские реформы и надеются на дальнейший прогресс в выполнении Годовой национальной программы Украина-НАТО по 2017, но официальные выводы будут обнародованы лишь в декабре.

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