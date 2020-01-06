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Майже 39 тисяч українців перенесли мобільні номери

Майже 39 тисяч українців перенесли мобільні номери

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Майже 39 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.

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"Станом на 6 січня 2019 року - 38 897 мобільних номерів перенесених між операторами зв’язку", - повідомили в УДЦР.

Як повідомляв УНН, в Україні з 1 травня 2019 року ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.

Українські Національні Новини

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