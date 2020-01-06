Почти 39 тысяч украинцев перенесли мобильные номера
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Почти 39 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начали подготовку к внедрению 5G
"По состоянию на 6 января 2019 года - 38 897 мобильных номеров перенесенных между операторами связи", - сообщили в УГЦР.
Как сообщал УНН, в Украине с 1 мая 2019 года ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.