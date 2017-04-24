Майже 300 тис. українців минулого року отримали безплатну правову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Послугами Центру надання безоплатної правової допомоги скористалися 2016 року близько 275 тис громадян, близько 30% з яких – ветерани війни та учасники АТО. Про це на брифінгу повідомив координатор Центру надання безплатної правової допомоги Андрій Вишневський, передає кореспондент УНН.
“Минулого року до нас звернулися і отримали безплатну правову допомогу 275 тис. клієнтів, в тому числі 34 тис. громадян отримали допомогу в суді, 30% клієнтів — це ветерани війні і, насамперед, учасники АТО”, — сказав А.Вишневський.
Він додав, що порівняно з аналогічним періодом 2015 року ця цифра була близько 10% .
А.Вишневський наголосив, що на відміну від попередніх років, тепер системою надання безплатної правової допомоги може скористатися більша кількість осіб, завдяки тому, що “підвищено поріг малозабезпеченості, оскільки закон 2011 року не зовсім справедливо визначав цю межу”.
Як повідомляв УНН, близько 8 млн українців можуть скористатися безплатною правовою допомогою.